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Ваш шедевр

готов!

Товарищи! постоянный количественный рост и сфера нашей активности представляет собой интересный эксперимент проверки форм развития. Не следует, однако забывать, что начало повседневной работы по формированию позиции требуют определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.